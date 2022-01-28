«Хонда» планирует после 2025 года производить двигатели для «Ред Булл» в Великобритании

«Хонда» решила пока продолжить производство двигателей для команды в Японии.

Ранее представители австрийской команды планировали создать собственное подразделение на своей базе в Великобритании.

«Двигатели будут производиться в Японии до 2025 года. Права и все подобное останутся у них до 2026-го, после чего мы выступим в роли новичков и сами будем производить моторы. Пока мы будем работать лишь над настройкой и калибровкой силовых установок», — приводит Autosport слова спортивного консультанта «Ред Булла» Хельмутом Марко.

Добавим, что «Хонда» объявила об уходе компании из «Формулы-1» как поставщика двигателей.