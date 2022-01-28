Шварцман рассказал о тестах на «Феррари»

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал тесты итальянской команды во Фьорано.

Отметим, что за время тестов 22-летний гонщик проехал 165 кругов или 492 километра.

«Не могу отрицать, что очень горжусь своей ролью. Всегда приятно пилотировать машину Формулы-1, и надеюсь, что в течение года у меня будет больше возможностей», — цитирует Шварцмана пресс-служба «Феррари».

Добавим, что в тестах также участвовали основные гонщики команды Карлос Сайнс и Шарль Леклер.