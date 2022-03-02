Гран-при России «Формулы-1» не состоится в 2022 году

Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение перенести Гран-при России «Формулы-1» в 2022 году.

Напомним, этап должен был пройти с 23 по 25 сентября в Сочи и стать последним на местном автодроме. С 2023 года соревнования должны переехать в Ленинградскую область.

Ранее организаторы сообщили об отмене этапа, а российская сторона не исключала, что мероприятие все же удастся сохранить.

Кроме того, по решению FIA, российский пилот «Хаас» Никита Мазепин будет выступать под нейтральным флагом, как и все остальные российские и белорусские гонщики в других сериях.