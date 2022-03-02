Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подписал новый контракт с австрийской командой. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным источника, контракт рассчитан на несколько сезонов. Точные сроки соглашения пока не сообщаются. Новое соглашение сделает Ферстаппена самым высокооплачиваемым спортсменом в Нидердандах. По новому контракту Макс будет зарабатывать от 40 до 50 миллионов евро.

Напомним, Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1», а «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов по итогам прошлого сезона.