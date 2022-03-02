Хельмут Марко: Не стоит исключать Мазепина из «Формулы-1» из-за гражданства

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот «Хаас» Никита Мазепин может продолжить участие в соревнованиях в случае ухода российских денег из команды.

«Отмена Гран-при России? Спорт должен вести себя только так. Было бы контрпродуктивно помогать России выстраивать позитивный имидж с помощью Гран-при. В давлении со стороны команд не было никакой необходимости. Разумеется, пилоты не хотят выступать в этой стране. Владельцы «Формулы-1» тут же объявили об отмене этапа, и, как мы видим, спорт в целом действует так же.

Посмотрим, что будет с российскими гонщиками. Но если Мазепин сможет остаться в команде без помощи денег «Уралкалия», то не нужно исключать его из чемпионата из-за гражданства. Медведева тоже пока не исключили из международного тенниса. Проблема в российском финансировании», - приводит слова Марко Motorsport.

Напомним, ранее в FIA заявили, что российские гонщики смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе, без флага. Кроме того, «Формула-1» объявила о переносе Гран-при России, который должен был пройти в сентябре в Сочи.

С 2023 года российский этап планирует проводить в Ленинградской области.