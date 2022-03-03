«Формула-1» официально объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России

«Формула-1» на своем официальном сайте сообщила о том, что контракт организации с промоутером Гран-при России был расторгнут.

По информации портала Motorsport, помимо сезона-2022, российский этап «королевских гонок» не будет проводиться и в ближайшем будущем.

Как отмечает «Профиль», Гран-при России должен был пройти в Сочи и стать заключительным для южного региона. С 2023 года соревнования планировались проводить в Ленинградской области на автодроме «Игора Драйв».

Также добавим, что российский этап «Формулы-1» проводился с 2014 года.