Джовинацци может заменить Мазепина в «Хаас»

Антонио Джовинацци является одним из кандидатов на замену Никите Мазепину в американской команде «Хаас» «Формулы-1».

Как сообщает немецкий Bild, россиянин уже не примет участия во вторых предсезонных тестах, которые пройдут с 10 по 12 марта.

По информации источника, сменщиком Мазепина станет итальянец Антонио Джовинацци, выступающий в команде «Драгон» «Формулы Е». В контракте пилота есть пункт о том, что он может быть расторгнут в случае получения приглашения из команды «Формулы-1».

Ранее в СМИ появилась информация, что российского гонщика может заменить бразилец Пьетро Фиттипальди.

Новый сезон «королевских гонок» откроется 20 марта в Бахрейне.