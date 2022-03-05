Льюис Хэмилтон: Ферстаппен чертовски агрессивен, но я не такой

Семикратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Льюис Хэмилтон высказался о стиле пилотирования действующего обладателя титула Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Я думаю, что Макс чертовски агрессивен. Чаще всего он доводит все до предела и даже дальше. Я участвовал в гонках со многими гонщиками. Всегда есть хулиганы, но я не такой. Я просто пытаюсь опередить их на трассе», - приводит слова британца Daily Express, ссылаясь на Drive To Survive.

Напомним, к последней гонке прошлого сезона Хэмилтон и Ферстаппен подошли с одинаковым количеством очков. Развязка наступила наступила на завершающем круге после рестарта, вызванного аварией: нидерландец сумел обойти лидировавшего на протяжении всего заезда Хэмилтона и завоевал свой первый титул в карьере.

Новый сезон стартует 20 марта в Бахрейне.