Первый тренер Сироткина: Зря Мазепин пошел в последнюю команду, да еще и американскую

Первый тренер бывшего российского пилота «Формулы-1» Сергея Сироткина - Николай Ветров прокомментировал решение «Хаас» расторгнуть соглашение с Никитой Мазепиным.

«Решение о разрыве контракта абсолютно не удивило. Я еще год или полтора назад говорил, что при такой поддержке, как «Уралкалий», было бы проще выкупить долю в «Феррари» - оттуда его бы не выгнали. Зря Никита пошел в эту последнюю команду, да еще и американскую. Уже тогда шли санкции против нас, а меня мало кто послушал. Не беру в расчет диванных критиков. Решение тогда принимал папа Никиты, а он немного не понимает кухню «Формулы-1», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, ранее стало известно о том, что команда расторгла контракты с российским пилотом Никитой Мазепиным, а также своим спонсором - компанией «Уралкалий», которая принадлежит отцу гонщика.

Изначально ФИА разрешила пилотам из России принимать участие в соревнованиях под своей эгидой, но в нейтральном статусе.

Таким образом, Мазепин не выступит в следующем сезоне «королевских гонок», который стартует 20 марта в Бахрейне.