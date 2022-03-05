Мазепин сделал заявление после исключения из «Формулы-1»

Бывший российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин опубликовал заявление после новости о том, что «Хаас» расторгает контракт с ним и с компанией его отца «Уралкалий», которая спонсировала проект.

«Дорогие болельщики и подписчики, я очень расстроен новостью о расторжении моего контракта с Формулой-1. Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA, также как и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество - были полностью проигнорированы и не последовало никаких встречных шагов.

Я очень благодарен всем, кто стремился к понимаю и выражал поддержку. Я невероятно ценю время, проведенное в Формуле-1, и искренне надеюсь, что мы все снова сможем быть вместе в лучшие времена. Мне будет что еще сказать вам в ближайшее время», - написал гонщик в своем Инстаграме.

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Напомним, изначально ФИА разрешила пилотам из России принимать участие в соревнованиях под своей эгидой, но в нейтральном статусе.

Таким образом, Мазепин не выступит в следующем сезоне «королевских гонок», который стартует 20 марта в Бахрейне.

Прошлый сезон стал дебютным для россиянина в «королевских гонках». Ни Мазепину, ни его партнеру по команде Мику Шумахеру не удалось набрать ни одного очка по итогам чемпионата.