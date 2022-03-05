Косаченко - о расторжении контракта с Мазепиным: Нас бьют, а мы крепчаем

Оксана Косаченко, бывший менеджер призера гонок «Формулы-1» Виталия Петрова, раскритиковала решение команды «Хаас» расстаться с Никитой Мазепиными.

«Это ненормально! Мы всегда говорим, что спорт вне политики. В чем смысл поддержки международного спорта, если все эти положения неустойчивы? Когда начинают угнетать спортсменов, то это безумие. Я поддерживаю Никиту. У него еще все впереди. В его системе координат интересы страны оказались выше. Но что теперь сделать... Мы будем жить в этих условиях. Нас бьют, а мы крепчаем», - приводит слова Косаченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее ФИА разрешила пилотам из России принимать участие в соревнованиях под своей эгидой, но в нейтральном статусе.

Однако, в Великобритании, несмотря на решение ФИА, запретили выступать российским пилотам, в том числе в Гран-при «Формулы-1».