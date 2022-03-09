Экс-пилот «Формулы-1»: Хэмилтон хочет уничтожить Ферстаппена

Бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон считает, что британец Льюис Хэмилтон сверхмотивирован на предстоящий сезон «королевских гонок».

«Он горит желанием выиграть, и я думаю, что его будет трудно победить. Он определенно вступает в этот сезон с очень оптимистичным настроем. В этом сезоне Хэмилтон не хочет ничего больше, кроме как просто уничтожить Макса Ферстаппена.

Давайте не будем ходить вокруг да около, Льюис чувствует себя абсолютно ограбленным из-за того, что произошло в прошлом году в Абу-Даби. Уверен, он даже не хочет видеть Макса на трассе. Он хочет оставить его далеко позади и в восьмой раз стать чемпионом мира», - приводит слова Дэвидсона Sky Sports.

Напомним, перед заключительной гонкой прошлого сезона пилоты делили первое место в общем зачете. Хэмилтон лидировал на протяжении всего заезда, однако после рестарта, вызванного аварией, Ферстаппен на последнем круге смог обойти Льюиса и завоевать свой первый в карьере титул, прервав гегемонию представителя «Мерседеса».

Новый сезон стартует 20 марта в Бахрейне.