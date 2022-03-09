«Уралкалий» намерен взыскать с «Хааса» деньги, заплаченные в рамках спонсирования сезона-2022

ПАО «Уралкалий» заявило, что намерено вернуть у команды «Формулы-1» «Хаас» деньги, вложенные в команду на выступление в 2022 году.

«Уралкалий» планирует защищать свои интересы в соответствии с применимыми юридическими процедурами, в том числе оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных уплаченных за сезон 2022 года сумм, и понесенных убытков.

В связи с тем, что большая часть суммы за 2022 год по спонсорскому соглашению уже перечислена команде и соглашение прекращено Haas до первой гонки сезона 2022, обязательства Haas перед Уралкалием за 2022 год не исполнены. «Уралкалий» потребует незамедлительного возврата денежных средств. Возвращенные командой суммы и оставшаяся часть, которую планировалось использовать в рамках спонсорского контракта на 2022 год, будут направлены на создание фонда поддержки спортсменов “We Compete As One”, - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой российской компанией.

Напомним, что 5 марта «Хаас» расстался не только со спонсором из России, но и с пилотом Никитой Мазепиным, чей отец Дмитрий Мазепин является владельцем «Уралхим», материнской компанией «Уралкалия».

Ранее ФИА разрешила пилотам из России принимать участие в соревнованиях под своей эгидой, но в нейтральном статусе.

Однако, в Великобритании, несмотря на решение ФИА, запретили выступать российским пилотам, в том числе в Гран-при «Формулы-1».

Добавим, что «Хаас» является первой американской командой «королевских гонок».