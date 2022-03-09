Пилот Никита Мазепин заявил, что не собирается возвращаться в «Хаас», после того, как американская команда «Формулы-1» решила за его спиной расстаться с россиянином.

«Формула-1» - опасный спорт, ты должен доверять своей команде, после того, что сделал «Хаас», я не знаю, как им доверять, - сказал Мазепин. - Возвращаться в команду, где меня не хотят видеть, я не считаю возможным. С Гюнтером не общался с тех пор, как уехал из Барселоны с тестов. Все это время он лично со мной не общался, о расторжении контракта узнал из пресс-релиза. Он руководитель команды и полностью ответственен за решение о разрыве контракта со мной», - приводит слова Мазепина ТАСС.

Напомним, что 5 марта «Хаас» расстался не только с Никитой Мазепиным, но и с «Уралкалием», принадлежащем «Уралхиму», чьим владельцем является Дмитрий Мазепин, отец Никиты.

Ранее ФИА разрешила пилотам из России принимать участие в соревнованиях под своей эгидой, но в нейтральном статусе. Однако, в Великобритании, несмотря на решение ФИА, запретили выступать российским гонщикам, в том числе в Гран-при «Формулы-1».