Мазепин заявил, что решение «Хаас» расторгнуть с ним контракт не имеет под собой оснований

Российский пилот Никита Мазепин остался не согласен с решением команды «Формулы-1» «Хаас» расторгнуть с ним контракт.

«На прошлой неделе получил письмо от юриста «Хаас» о немедленном прекращении моего контракта. Ранее FIA постановила, что я и другие российские гонщики могут участвовать в нейтральном статусе. Я безоговорочно согласился с решением Всемирного совета FIA. Решение «Хаас» ни на чем не основано. Считаю, это несправедливо», - приводит слова Мазепина Autosport.com.ru.

Напомним, что в Великобритании, несмотря на решение FIA, запретили выступать российским гонщикам, в том числе в Гран-при «Формулы-1».