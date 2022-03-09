Магнуссен обрадовался тому, что заменил Мазепина в «Хаас»

Пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен, заменивший в «Хаас» россиянина Никиту Мазепина, поделился своими эмоциями от возвращения в «королевские гонки».

«Я был удивлен и рад получить звонок от команды из Формулы-1. Относительно 2022 года я смотрел в другую сторону, но возможность вернуться в Формулу-1, да еще и с отлично знакомой мне командой, оказалась слишком привлекательной.

Меня уже проинформировали насчет разработки VF-22 и потенциала этой машины. Предстоит много работы, но я с нетерпением жду, когда смогу стать часть этого процесса. Не могу дождаться старта сезона, когда я смогу сесть за руль болида Формулы-1 на трассе в Бахрейне», - приводит слова гонщика пресс-служба команды.

Напомним, накануне стало известно о том, что «Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным, а также с титульным спонсором - компанией «Уралкалий», которая принадлежит отцу гонщика - Дмитрия.

Пилот уже сказал, что никаких правовых оснований для разрыва трудовых отношений у команд не было. «Уралкалий» на своем сайте опубликовал заявление о том, что собирается компенсировать свои спонсорские затраты на команду через суд.