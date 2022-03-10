«Формула-1» отказалась от показа трансляций в России

Руководство «Формулы-1» приняло решение разорвать трудовое сотрудничество c телеканалом «Матч ТВ», являющимся эксклюзивным держателем прав на показ трансляций гонок в России.
По данным Racing News 365, организация также прекратила свою работу со стриминговой платформой F1 TV, функционировавшей на территории России. Тем самым, в данный момент Россия не имеет никаких официальных способов посмотреть соревнования, проводимые под эгидой Ф-1.
Ранее стало известно, что команда «Хаас» расторгла контракт с российским пилом Никитой Мазепиным.
источник: Racing News 365