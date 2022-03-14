ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хэмилтон хочет сменить фамилию для выступлений в предстоящем сезоне «Формулы-1»

Действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
14 марта 2022 18:24
автор: Александр Поволоцкий

Cемикратный чемпион »Формулы-1» Льюис Хэмилтон планирует сменить свою фамилию для выступлений в предстоящем сезоне.

Напомним, что чемпионат стартует 20 марта. Первым этапом станет «Гран-при Бахрейна»

«Возможно, никто не знает, но фамилия моей мамы — Ларбалестье. Я собираюсь сделать ее частью моего имени. Не совсем понимаю того, что женщина теряет свою фамилию, когда люди женятся. Хочу, чтобы фамилия мамы стала частью истории. Надеюсь, что скоро мы все сделаем», — приводит RacingNews365 слова «Мерседеса».

Напомним, что в 2022 году не состоится «Гран-при России». Этап в Сочи отменен по решению FIA.

 

 

источник: Racing News 365
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Биатлонный ген семьи Резцовых. Как дочь чемпионки 90-х за год прорвалась из роддома на пьедестал Пекина-2022
Прошлый, предолимпийский сезон Кристина Резцова пропустила целиком из-за рождения дочери. Однако успела не только вернуться в строй к пекинским Играм, но и стать лидером сборной России.
«Мораторий на вылет — это плохо, отъезд легионеров — не проблема». Гершкович — об РПЛ в изоляции
Член исполкома РФС Михаил Гершкович прокомментировал «Плеймейкеру» возможное расширение РПЛ до 18 команд, а также вероятный отток из России иностранных игроков и тренеров.
Месси — «пассажир»? Леонардо обречен? Бонжур, Симеоне? В «ПСЖ» грядет грандиозная перезагрузка
Ущерб парижскому клубу, нанесенный фиаско в 1/8 финала Лиги чемпионов, сложно оценить. Что имиджево, что финансово.
«Закатывать истерики по поводу судей — фишка красно-белых». Червиченко — о матче «Спартак» — «Краснодар»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2).
Игра в имитацию. Как 1хBet проводит «фейковые» турниры
Нелегальный статус букмекера 1xBet на территории России не мешает компании получать международные награды, спонсировать саму «Барселону» и выступать организатором весьма сомнительных турниров.
Как «Денвер Бронкос» доказал правоту букмекеров, а 44-летний Том Брэди вернулся в игру
Приход звездного квотербека Рассела Уилсона обрушил коэффициенты на победу клуба «Денвер Бронкос» в следующем сезона НФЛ, а камбэк Тома Брэди взорвал весь мир американского футбола.
Переименование Parimatch и миллионные выигрыши в «Лиге Ставок». Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
«Не увидел в раздевалке сидящих на чемоданах». Спортдир «Спартака» — о проигрыше «Краснодару»
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани побеседовал с журналистами после крайне обидного домашнего поражения красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.
Русские идут! Как легионеры «Спартака» проиграли дома доморощенному «Краснодару»
«Спартак» в 21-м туре РПЛ уступил дома обескровленному отъездом легионеров «Краснодару» - 1:2, потерпев второе подряд поражение на своей арене.
Теперь «Динамо» и ЦСКА — в чемпионской гонке! Как «Зенит» потерял очки в Самаре (видео)
В 21-м туре РПЛ чемпион России упустил в гостях победу над «Крыльями Советов» (1:1) и позволил конкурентам приблизиться в турнирной таблице.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика