Хэмилтон хочет сменить фамилию для выступлений в предстоящем сезоне «Формулы-1»

Cемикратный чемпион »Формулы-1» Льюис Хэмилтон планирует сменить свою фамилию для выступлений в предстоящем сезоне.

Напомним, что чемпионат стартует 20 марта. Первым этапом станет «Гран-при Бахрейна»

«Возможно, никто не знает, но фамилия моей мамы — Ларбалестье. Я собираюсь сделать ее частью моего имени. Не совсем понимаю того, что женщина теряет свою фамилию, когда люди женятся. Хочу, чтобы фамилия мамы стала частью истории. Надеюсь, что скоро мы все сделаем», — приводит RacingNews365 слова «Мерседеса».

Напомним, что в 2022 году не состоится «Гран-при России». Этап в Сочи отменен по решению FIA.