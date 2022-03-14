Мик Шумахер: Думаю, что Магнуссен является для меня хорошим ориентиром в «Хаас»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал возвращение в команду Кевина Магнуссена.

Отметим, что датский гонщик заменил в коллективе россиянина Никиту Мазепина, с которым был расторгнут контракт.

– Магнуссен выступал за команду на протяжении четырех лет, а затем он сделал перерыв на один год. Кевин всем нравится в команде. Думаю, что он является для меня хорошим ориентиром. Теперь у меня есть возможность помериться с ним силами и испытать давление, – цитирует Шумахера Racing News 365.

Напомним, что Магнуссен выступал за «Хаас» в период с 2017-го по 2020 год. Всего на счету гонщика 79 гонок. Лучшего результат в карьере в «Формуле-1» датчанин добился на Гран-при Австралии-2014 – 29-летний спортсмен занял второе место.