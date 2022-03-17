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Макс Ферстаппен: Мы сочувствуем Мазепину

Россиянин не примет участия в следующем сезоне «Формулы-1»
17 марта 2022 17:24

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал расторжение соглашения между американской командой «Хаас» и Никитой Мазепиным.

«Мы сочувствуем Никите. Все мы, вне зависимости от происхождения, с раннего возраста упорно трудимся, чтобы стать гонщиком «Формулы-1». Конечно, у вас может быть финансовая поддержка, но все равно нужен талант, чтобы пилотировать машины в «Формуле-3» и «Формуле-2». Нужно быть конкурентоспособным, и он, определенно, был таким», - приводит слова Ферстаппена «РИА Новости» со ссылкой на BBC.

Напомним, что 5 марта «Хаас» расстался не только с Никитой Мазепиным, но и с «Уралкалием», принадлежащем «Уралхиму», чьим владельцем является Дмитрий Мазепин, отец Никиты.

Ранее ФИА разрешила пилотам из России принимать участие в соревнованиях под своей эгидой, но в нейтральном статусе. Однако, в Великобритании, несмотря на решение ФИА, запретили выступать российским гонщикам, в том числе в Гран-при «Формулы-1».

источник: «Советский спорт»
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