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Никита Мазепин: Я не согласен с тем, что нахожусь под санкциями

Россиянин не попал в число участников «Формулы-1» текущего сезона
06 апреля 2022 23:18
автор: Александр Шульгин

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин объяснил, почему он сейчас не будет оспаривать введенные против него санкции.

«Я не согласен с тем, что нахожусь под санкциями. Ранее я говорил, что намереваюсь их оспорить, но, возможно, сейчас не самый подходящий момент для этого, потому что если вы посмотрите на общую ситуацию со спортсменами и в целом, то сейчас это культура отмены против моей страны», - приводит слова Мазепина ВВС.

Напомним, гонщик должен был принимать участие в текущем сезоне и даже прошел первые предсезонные тесты, однако затем американская команда «Хаас», за которую он выступал приняла решение расторгнуть с ним контракт. Кроме того, «Хаас» разорвал соглашение и со своим бывшим титульным спонсором - компанией «Уралкалий», принадлежащей отцу Мазепина.

В прошлом сезоне, который стал для россиянин дебютным в «королевских гонках», он не смог набрать ни одного очка.

источник: BBC
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