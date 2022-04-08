Феттель устроил представление на скутере по окончании свободной практики на Гран-при Австралии

Четырехкратный чемпион «Формулы -1» гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель вынужден был завершить тренировку на Гран-при Австралии из-за поломки мотора.

После этого немец «позаимствовал» у организаторов скутер и поприветствовал зрителей, проехав перед ними, не держась руками за руль средства передвижения с едва одетым шлемом.

Отметим, что Феттель не получал на это разрешение и теперь ему грозит крупный штраф.

Гонка Гран-при Австралии пройдет 10 апреля, вторая тренировка состоится сегодня, ее начало запланировано на 9:00 по московскому времени.