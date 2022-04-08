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Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Австралии, Ферстаппен - второй

В первой тренировке лучшим был Сайнс.
08 апреля 2022 10:29
автор: Максим Скороходов

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер из Монако показал лучшее время во второй практике.

Время его лучшего круга составило 1 минуту и 18,978 секунды.

Второй результат был у нидерландца Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл» (1:19,223), третий - у испанца Карлоса Сайнса из «Феррари» (1:19,376).

Отметим, что семикратный чемпион мира, пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал седьмое время (1:21,027).

Заключительная свободная практика Гран-при Австралии пройдет завтра, а гонка состоится 10 апреля.

источник: «Советский спорт»
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