Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Австралии, Ферстаппен - второй

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер из Монако показал лучшее время во второй практике.

Время его лучшего круга составило 1 минуту и 18,978 секунды.

Второй результат был у нидерландца Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл» (1:19,223), третий - у испанца Карлоса Сайнса из «Феррари» (1:19,376).

Отметим, что семикратный чемпион мира, пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал седьмое время (1:21,027).

Заключительная свободная практика Гран-при Австралии пройдет завтра, а гонка состоится 10 апреля.