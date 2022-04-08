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Феттель был оштрафован за выезд на трассу на скутере после практики на Гран-при Австралии

Немец заплатит пять тысяч евро за данный инцидент.
08 апреля 2022 16:23
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA) сообщила о том, что пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил штраф в размере пяти тысяч евро из-за событий, произошедших после первой свободной практики на Гран-при Австралии.

Напомним, что 34-летний немец был вынужден завершить свою тренировку в Мельбурне из-за поломки мотора. Затем гонщик «позаимствовал» у организаторов соревнований скутер и поприветствовал зрителей. При этом Феттель, не полностью надевший на себя шлем, не держался руками за руль средства передвижения.

Добавим, что Гран-при Австралии проходит с 8 по 10 апреля.

источник: FIA
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