Феттель был оштрафован за выезд на трассу на скутере после практики на Гран-при Австралии

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA) сообщила о том, что пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель получил штраф в размере пяти тысяч евро из-за событий, произошедших после первой свободной практики на Гран-при Австралии.

Напомним, что 34-летний немец был вынужден завершить свою тренировку в Мельбурне из-за поломки мотора. Затем гонщик «позаимствовал» у организаторов соревнований скутер и поприветствовал зрителей. При этом Феттель, не полностью надевший на себя шлем, не держался руками за руль средства передвижения.

Добавим, что Гран-при Австралии проходит с 8 по 10 апреля.