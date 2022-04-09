Сингапур может заменить Сочи в календаре «Формулы-1» текущего сезона

Сингапур может провести у себя второй в сезоне этап «Формулы-1» вместо лишенного этого права Сочи.

Как сообщает Autosport.com, в это случае два сингапурских этапа будут разнесены по времени: один пройдет на закате, а второй - ночью.

Напомним, календарем «королевских гонок» сингапурский этап предусмотрен с 30 сентября по 2 октября. Соревнования в Сочи должны были пройти с 23 по 25 сентября. Таким образом, в случае принятия решения в пользу Сингапура страна будет принимать участников гонок на протяжении двух недель подряд.

Источник отмечает, что еще одним претендентом на проведение этапа является Катар.