В «Формуле-1» запретили использование тактики рестартов, которая принесла Ферстаппену титул

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих внес изменения в действующие правила «королевских гонок».

По информации пресс-службы организации, теперь перед рестартом гонки пилотам запрещено двигаться параллельным курсом, мешая сопернику выбирать оптимальную траекторию. С этого момента, согласно официальной формулировке, «пилот, находящийся позади, не имеет права ехать внутри базы болида соперника».

Отметим, что ранее подобную тактику обгона при рестартах использовал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. В том числе, представитель «Ред Булла» действовал подобным образом и в решающей последней гонке прошлого сезона, когда в схожем ключе обошел лидировавшего Льюиса Хэмилтона и завоевал свой первый титул в карьере.