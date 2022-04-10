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Леклер стал победителем Гран-при Австралии, Ферстаппен сошел с дистанции на 39-м круге

На второй и третьей строчках расположились Серхио Перес и Джордж Расселл соответственно.
10 апреля 2022 09:56
автор: Владислав Корегин

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер одержал победу в Гран-при Австралии.

Отметим, что вторым финишировал представитель «Ред Булла» Серхио Перес, уступивший лидеру 20,524 секунды. Тройку лучших замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса» (+25,593).

Добавим, что Льюис Хэмилтон, также представляющий «Мерседес», занял четвертое место (+28,543). Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не смог завершить гонку – спортсмен из Нидерландов сошел с дистанции на 39-м круге. Он остановился за пределами трассы из-за возгорания мотора.

источник: «Советский спорт»
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Леклер стал победителем Гран-при Австралии, Ферстаппен сошел с дистанции на 39-м круге
На второй и третьей строчках расположились Серхио Перес и Джордж Расселл соответственно.
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