Леклер стал победителем Гран-при Австралии, Ферстаппен сошел с дистанции на 39-м круге

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер одержал победу в Гран-при Австралии.
Отметим, что вторым финишировал представитель «Ред Булла» Серхио Перес, уступивший лидеру 20,524 секунды. Тройку лучших замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса» (+25,593).
Добавим, что Льюис Хэмилтон, также представляющий «Мерседес», занял четвертое место (+28,543). Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не смог завершить гонку – спортсмен из Нидерландов сошел с дистанции на 39-м круге. Он остановился за пределами трассы из-за возгорания мотора.
источник: «Советский спорт»