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«Хаас» не намерен возвращать «Уралкалию» деньги за досрочный разрыв контракта

Американская команда «Формулы-1» ссылается на договор.
«Хаас» не намерен возвращать «Уралкалию» деньги за досрочный разрыв контракта
14 апреля 2022 12:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: Карл Бингхэм / Motosport

Команда «Формулы-1» «Хаас» не намерена возвращать спонсорские деньги российской компании «Уралкалий» за досрочное завершение спонсорского сотрудничества.

«Хаас» настаивает, что по договору мог его расторгнуть, так как «Уралкалий» нанес ущерб общественной репутации американской команде «Формулы-1», сообщает Motosport.com.

Отметим, что «Хаас» не только отказался вернуть 13 млн долларов, но и настаивает, что потерял «упущенную выгоду» из-за чего «Уралкалий» оказался должен 8,6 млн.

Напомним, что 5 марта «Хаас» расстался не только со спонсором из России, но и с пилотом Никитой Мазепиным, чей отец Дмитрий Мазепин является владельцем «Уралхим», материнской компанией «Уралкалия».

источник: Motorsport.com
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«Хаас» не намерен возвращать «Уралкалию» деньги за досрочный разрыв контракта
«Хаас» не намерен возвращать «Уралкалию» деньги за досрочный разрыв контракта
Американская команда «Формулы-1» ссылается на договор.
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