«Хаас» не намерен возвращать «Уралкалию» деньги за досрочный разрыв контракта

Команда «Формулы-1» «Хаас» не намерена возвращать спонсорские деньги российской компании «Уралкалий» за досрочное завершение спонсорского сотрудничества.

«Хаас» настаивает, что по договору мог его расторгнуть, так как «Уралкалий» нанес ущерб общественной репутации американской команде «Формулы-1», сообщает Motosport.com.

Отметим, что «Хаас» не только отказался вернуть 13 млн долларов, но и настаивает, что потерял «упущенную выгоду» из-за чего «Уралкалий» оказался должен 8,6 млн.

Напомним, что 5 марта «Хаас» расстался не только со спонсором из России, но и с пилотом Никитой Мазепиным, чей отец Дмитрий Мазепин является владельцем «Уралхим», материнской компанией «Уралкалия».