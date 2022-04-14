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Юрист предположил, что контракт между «Хаас» и «Уралкалием» был подписан не по российскому праву

Американская команда «Формулы-1» прекратила сотрудничество с российским предприятием и требует за это компенсацию.
14 апреля 2022 15:37
автор: Максим Скороходов

Спортивный юрист Валерий Федореев высказался о требованиях команды «Формулы-1» «Хаас» к «Уралкалию» в выплате 8,6 млн долларов за досрочное завершение спонсорского контракта.

Отметим, что «Хаас» сам принял решение о прекращении сотрудничества.

«В требованиях Haas очевидно содержится политическая подоплёка. Например, если брать российское право, то санкции не являются форс-мажором и, соответственно, не могут сыграть никакой роли. Но, скорее всего, контракт подписан не по нему», - приводит слова Федореева RT.

Добавим, что «Уралкалий» потребовал вернуть спонсорские средства за этот год в размере 13 млн долларов, однако «Хаас» отказался вернуть деньги, сославшись на то, что российская компания испортила репутацию американской команде «Формулы-1».

источник: «RT на русском»
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Юрист предположил, что контракт между «Хаас» и «Уралкалием» был подписан не по российскому праву
Американская команда «Формулы-1» прекратила сотрудничество с российским предприятием и требует за это компенсацию.
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