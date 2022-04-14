Федореев считает, что «Уралкалий» может отсудить у «Хаас» спонсорские средства

Спортивный юрист Валерий Федореев оценил шансы российского предприятия «Уралкалий» отсудить спонсорские средства за 2022 год у американской команды «Формулы-1» «Хаас».

«Думаю, у «Уралкалия» есть определённые шансы на успех. Речь идёт о спонсорском контракте, а потому нужно смотреть, на территории какого государства он заключён и по какому праву, существует ли в этой стране арбитражный суд. Плюс важно, содержится ли в соглашении арбитражная оговорка. Если она есть, дело будет разбираться третейским судом, то есть в коммерческом арбитраже, который указан в договоре. Ну а если данной оговорки нет, им займётся государственный суд. Нюансов очень много», - приводит слова Федореева RT.

Добавим, что «Хаас» отказывается возвращать 13 млн долларов «Уралкалию», заявив, что российское предприятие испортило репутацию американской команде «Формулы-1» и должно за досрочное расторжение контракта 8,6 млн.

Напомним, что 5 марта «Хаас» расстался не только со спонсором из России, но и с пилотом Никитой Мазепиным, чей отец Дмитрий Мазепин является владельцем «Уралхим», материнской компанией «Уралкалия».