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В РАФ не удивились, что «Хаас» не стал возвращать «Уралкалию» спонсорские деньги

Американская команда «Формулы-1» заявила, что могла расторгнуть контракт из-за нанесения ущерба ее репутации.
15 апреля 2022 13:54
автор: Максим Скороходов

Пресс-секретарь Российской автомобильной Федерации (РАФ) Мария Мельникова не удивилась решению команды «Формулы-1» «Хаас» не возвращать спонсорские деньги российской компании «Уралкалий» и требованию выплаты 8,6 млн долларов в виде упущенной выгоды за досрочное завершение спонсорского контракта.

Отметим, что «Хаас» сам принял решение о прекращении сотрудничества.

«Я считаю, что это решение вполне логичное. Связано это с тем, что в «Формуле-1» это нормальное явление, когда в контрактах прописывается пункт о «нанесении ущерба» или об «упущенной выгоде».

«Уралкалий», в свою очередь тоже не мог промолчать и, таким образом, выразил несогласие. С учетом того, что на сегодняшний день всем известно об отношении к нашей стране, кажется, что каждый останется с тем, что есть», - приводит слова Мельнковой Vprognoze.ru.

Напомним, что 5 марта «Хаас» расстался не только со спонсором из России, но и с пилотом Никитой Мазепиным, чей отец Дмитрий Мазепин является владельцем «Уралхим», материнской компанией «Уралкалия».

источник: Vprognoze.ru
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