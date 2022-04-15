Руководитель «Хааса» озабочен переносом Гран-при России

Руководитель команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер выразил опасения по поводу необоснованности переноса Гран-при России.

«Решение о замене этапа должно зависеть от того, как много новая гонка принесёт в бюджет. Решение останется за «Формулой-1», но мы должны быть уверены, что не проводим гонку ради самой гонки, учитывая высокие затраты на логистику и другие расходы.

«Формула-1» должна позаботиться о том, чтобы мы получили адекватную оплату за проведение этапа в новом месте. Мы не должны потерять деньги. Думаю, 22 гонки за сезон - это разумная цифра, но если 23-я принесет нам выгоду, то все в полном порядке», - приводит слова Штайнера GP Fans.

Напомним, организаторы убрали из календаря соревнований этап в Сочи. Кроме того, «Формула-1» разорвала контракт с телеканалом «Матч ТВ» на показ трансляций гонок.

В свою очередь, американская команда расторгла соглашение с российским пилотом Никитой Мазепиным, а также с титульным спонсором - компанией его отца «Уралкалий».