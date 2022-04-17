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«Феррари» не может достичь договоренности с Сайнсом по поводу деталей нового контракта

Испанский гонщик выступает за команду с 2021 года.
17 апреля 2022 16:57
автор: Владислав Корегин

Команда «Феррари» продолжает вести переговоры по поводу продления контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.

Как сообщает F1 Insider, итальянцы заинтересованы в том, чтобы подписать с 27-летним гонщиком однолетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон. В свою очередь Сайнс настаивает на двухлетнем контракте.

Напомним, что Сайнс пополнил состав «Феррари» перед началом сезона-2021. В нынешнем сезоне испанец занимает третье место в личном зачете пилотом Формулы-1, набрав 33 очка.

источник: F1 Insider
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