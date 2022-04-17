«Феррари» не может достичь договоренности с Сайнсом по поводу деталей нового контракта

Команда «Феррари» продолжает вести переговоры по поводу продления контракта с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.

Как сообщает F1 Insider, итальянцы заинтересованы в том, чтобы подписать с 27-летним гонщиком однолетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон. В свою очередь Сайнс настаивает на двухлетнем контракте.

Напомним, что Сайнс пополнил состав «Феррари» перед началом сезона-2021. В нынешнем сезоне испанец занимает третье место в личном зачете пилотом Формулы-1, набрав 33 очка.