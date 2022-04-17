Мазепин считает, что «Хаас» нарушил условия контракта, не вернув спонсорские средства «Уралкалию»

Гонщик Никита Мазепин высказался о споре между его бывшей командой «Формулы-1» «Хаас» и ее экс-спонсором «Уралкалием».

«Большая проблема заключается в том, что в этом спорте командам позволяется не возвращать спонсорские средства, нарушая условия контракта, и даже требовать заплатить ещё. При этом они продолжают говорить, что не хотят денег из России», - приводит слова Мазепина RT, ссылаясь на CNN.

Добавим, что «Хаас» отказывается возвращать 13 млн долларов «Уралкалию», заявив, что российское предприятие испортило репутацию американской команде «Формулы-1» и должно за досрочное расторжение контракта 8,6 млн.

Напомним, что 5 марта «Хаас» расстался не только со спонсором из России, но и с пилотом Никитой Мазепиным, чей отец Дмитрий Мазепин является владельцем «Уралхим», материнской компанией «Уралкалия».