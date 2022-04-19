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Организаторы Гран-при Великобритании сообщили о продаже всех билетов на гонку «Формулы-1»

На спортивное соревнование допускаются 142 тысячи человек.
19 апреля 2022 13:48
автор: Максим Скороходов

Организаторы Гран-при Великобритании «Формулы-1» сообщили о продаже всех билетов на гонку, которая пройдет 3 июля а Сильверстоуне, сообщает RT, ссылаясь на The Guardian.

Ожидается, что за три дня этапа будет продано более 400 тыс. билетов, что побьет рекорд Гран-при Великобритании, который был установлен в 2021 году, когда на свободные заезды, квалификацию и гонку пришли посмотреть 356 тыс. человек. Подобное увеличение посещаемости связано с увеличением вместимости трибун.

Добавим, что лидером чемпионата является пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако. Он на 34 очка опережает британца Джорджа Расселла, выступающего за «Мерседес».

На этой неделе гонщики «Формулы-1» примут участие в Гран-при Эмилии-Романьи, которое проходит в Италии.

источник: «RT на русском»
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