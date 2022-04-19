У пилота «Феррари» Леклера украли часы во время фотосессии с фанатами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал жертвой кражи.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, инцидент с 24-летним гонщиком произошел в итальянском Виареджо.Во время прогулки Леклер общался и фотографировался с фанатами. В этот момент один из болельщиков снял с запястья монегаска часы. Их стоимость оценивается в 300 тысяч евро. Грабитель скрылся с места преступления

Отмечается, что Леклер написал заявление в полицию. Идет расследование.

Добавим, что после трех гонок Шарль занимает первое место в таблице «Формулы-1», имея в активе 71 очко.