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«Феррари» объявила о продлении контракта с Сайнсом до 2024 года

Испанский гонщик присоединился к команде перед началом сезона-2021.
21 апреля 2022 11:28
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Феррари» сообщила о том, что испанский гонщик Карлос Сайнс подписал новый контракт с командой.

По информации источника, трудовое соглашение 27-летнего спортсмена рассчитано до 2024 года.

– Я очень рад тому, что мой контракт с командой был продлен. Я всегда говорил, что в Формуле-1 нет команды, которая была бы лучше «Феррари». Я чувствую доверие со стороны коллектива – теперь мне не терпится поскорее сесть в болид, чтобы доказать свою состоятельность, – цитирует Сайнса пресс-служба итальянской команды.

Напомним, что Сайнс пополнил состав «Феррари» перед началом сезона-2021. В нынешнем сезоне испанец занимает третье место в личном зачете пилотов Формулы-1, набрав 33 очка.

источник: «Феррари»
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