Леклер выиграл первую практику на Гран-при Эмилии-Романьи, Ферстаппен - третий

Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Шарль Леклер из Монако показал лучшее время круга в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи.
Его результат составил 1 минута 29,402 секунды.
Второе место занял напарник Леклера по команде Карлос Сайнс (1:30,279), а третье - действующий чемпион пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (1:30,867).
Отметим, что семикратный победитель «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал лишь 18-й результат (1:36,464).
Сегодня в 18:00 мск пройдет квалификация, которая определит стартовые места спринтерской гонки, запланированной на завтра.
источник: «Советский спорт»