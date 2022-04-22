Ферстаппен победил в квалификации Гран-При Эмилии-Романьи, Леклер - второй

Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в квалификации на Гран-При Эмилии-Романьи. Отметим, что нидерландец является действующим чемпионом «Формулы-1».

На втором месте расположился пилот «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул Ландо Норрис из «Макларена».

Примечательно, что гонщики «Мерседеса» впервые за десять лет не прошли в третий сегмент квалификации. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли 13-ю и 11-ю строчку соответственно.

Гонка состоится 24 апреля и начнется в 16:00 по московскому времени.