Ферстаппен прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен дал комментарий после своей победы в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Нидерландец впервые в сезоне завоевал поул-позишн.

«Я очень рад, что смог завоевать поул на этой потрясающей трассе, которая наказывает вас за малейшую ошибку. Небольшая оплошность - и вы в стене», - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

На втором месте расположился пилот «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул Ландо Норрис из «Макларена».

Примечательно, что гонщики «Мерседеса» впервые за десять лет не прошли в третий сегмент квалификации. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли 13-ю и 11-ю строчку соответственно.

Гонка состоится 24 апреля и начнется в 16:00 по московскому времени.