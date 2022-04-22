Хэмилтон - о провальном выступлении в квалификации: Мы сегодня отработали ниже среднего уровня

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон дал комментарий после неудачного выступления в квалификации чГран-при Эмилии-Романьи. Британец занял 13-е место, а его партнер по коллективу Джордж Расселл расположился на 11-й позиции.

«Думаю, как команда мы сегодня отработали ниже среднего уровня. Мы должны были что-то предпринять, но не сделали этого», - приводит слова Хэмилтона Motorsport.com.

Напомним, что впервые в сезоне поул-позишн завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик из «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул Ландо Норрис из «Макларена».

Гонка состоится 24 апреля и начнется в 16:00 по московскому времени.