Норрис остался доволен третьим местом в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Гонщик команды «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, в которой занял третье место.

«Конечно, я очень рад попаданию в топ-3, для нас этот результат стал настоящим сюрпризом. Сегодня мы выжали максимум, а также дали себе шанс заработать достаточно много очков завтра, посмотрим», - приводит слова Норриса Autosport.

Напомним, что впервые в сезоне поул-позишн завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик из «Феррари» Шарль Леклер.

Примечательно, что гонщики «Мерседеса» впервые за десять лет не прошли в третий сегмент квалификации. Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли 13-ю и 11-ю строчку соответственно.

Гонка состоится 24 апреля и начнется в 16:00 по московскому времени.