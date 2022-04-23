Пилот Шварцман не представляет Россию

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что тест-пилоту команды «Формулы-1» не нужно подписывать специальный документ, как российскому пилоту, чтобы принимать участие в турнирах под эгидой ФИА.

«Роберт родился в Израиле, у него израильский паспорт. Что касается лицензии, то она не российская. У него были соглашения с некоторыми российскими компаниями, но он их прервал. Так что на данный момент он всё так же наш тест-пилот», - приводит слова Бинотто RT, ссылаясь на Race Fans.

Добавим, что Великобритания объявила, что не допустит присутствие в своей стране российских гонщиков даже в случае, если они подписали документ, позволяющий им выступать в нейтральном статусе.

Большинство российских гонщиков не согласились с условием ФИА, назвав его дискриминационным, поэтому не выступают в турнирах под эгидой международной федерации.