Расселл стал лучшим по результатам второй практики Гран-при Эмилии-Романьи

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучший результат круга во время второй практики Гран-при Эмилии-Романью.
Его время составило 1 минута 19,457 секунды.
Второе место занял мексиканский гонщик Серхио Перес из «Ред Булл» (1:19,538), третье - представитель «Феррари» Шарль Леклер из Монако (1:19,740), а четвертое - пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон (1:19,992).
Добавим, что действующий чемпион «Формулы-1» гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен показал седьмой результат (1:20,371).
Сегодня в 17:30 по московскому времени начнется спринтерская гонка. Первое место на стартовой решетке займет Ферстаппен, как победитель квалификации.
источник: «Советский спорт»