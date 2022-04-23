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Расселл стал лучшим по результатам второй практики Гран-при Эмилии-Романьи

23 апреля на итальянском этапе «Формулы-1» пройдет спринт.
23 апреля 2022 14:56
автор: Максим Скороходов

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучший результат круга во время второй практики Гран-при Эмилии-Романью.

Его время составило 1 минута 19,457 секунды.

Второе место занял мексиканский гонщик Серхио Перес из «Ред Булл» (1:19,538), третье - представитель «Феррари» Шарль Леклер из Монако (1:19,740), а четвертое - пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон (1:19,992).

Добавим, что действующий чемпион «Формулы-1» гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен показал седьмой результат (1:20,371).

Сегодня в 17:30 по московскому времени начнется спринтерская гонка. Первое место на стартовой решетке займет Ферстаппен, как победитель квалификации.

источник: «Советский спорт»
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