Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Эмилии-Романьи, Леклер - второй, Перес - третий

Чемпион «Формулы-1» в 2021 году голландский гонщик Макс Ферстаппен занял первое место в спринте на Гран-при Эмилии-Романьи. Вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал Серхио Перес.
Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Марседес», финишировал 14-м в спринте.
Не обошлось и без сходов — на первом круге после столкновения с Пьером Гасли сошёл китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуанью Чжоу.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Спринт
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Серхио Перес («Ред Булл»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Ландо Норрис («Макларен»)
Гонка состоится завтра, 24 апреля.
источник: «Советский спорт»