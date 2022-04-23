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Хэмилтон признал, что его команда не борется за победу в чемпионате

Британец является семикратным чемпионом «Формулы-1».
23 апреля 2022 19:24
автор: Александр Бойченко

Семикратный чемпион «Формулы-1», британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что его команда далека от того, чтобы бороться за победу в личном зачете турнира.

«Ситуация такая, какая есть. В этом году у нас не получилось, но все усердно работают, чтобы все исправить. 2013 год тоже не был замечательным, но с тех пор у нас были замечательные годы. Мы держимся вместе и стараемся мотивировать всех.

Очевидно, что мы не боремся за чемпионство, но мы боремся за то, чтобы улучшать машину и добиваться прогресса в течение года», — цитирует слова Хэмилтона BBC.

В нынешнем сезоне Хэмилтон идет на шестом месте в общем зачете с 28 очками. Его напарник Джордж Рассел располагается на третьем месте с 37 баллами.

источник: BBC
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