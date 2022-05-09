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Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами, Леклер финишировал вторым

Тройку лучших замкнул испанец Карлос Сайнс.
09 мая 2022 08:12
автор: Владислав Корегин

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-При Майами Формулы-1.

Отметим, что 24-летний спортсмен первым преодолел дистанцию в 57 кругов. Второе и третье места заняли представители команды «Феррари», а именно Шарль Леклер (+3,786) и Карлос Сайнс (+8,229) соответственно.

Также добавим, что британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал шестой результат (+21,368).

Следующий Гран-При Формулы-1 состоится 22 мая в Испании. Соревнования пройдут в Монмело (Барселона).

источник: «Советский спорт»
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