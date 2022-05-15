Глава «Хаас» Штайнер недоволен Шумахером

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер считает, что пилот команды Мик Шумахер не показывает должного прогресса в своем втором сезоне в «Формуле-1».

«Я бы не сказал, что Мик сделал большой шаг вперед за эту зиму. Но он это и сам знает. И у него также скоро появится хороший шанс заработать свои первые очки. Он должен сделать это как можно раньше, потому что мы ждем от него этого. Очевидно, что он становится опытнее», - приводит слова специалиста GP Blog.

Напомним, после пяти Гран-при в активе сына легендарного Михаэля Шумахера по-прежнему нет ни одного очка, в то время как у его партнера по команде Кевина Магнуссена уже 15 баллов.

Датчанин заменил в команде россиянина Никиту Мазепина.