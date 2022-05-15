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Глава «Хаас» Штайнер недоволен Шумахером

Немец не прогрессирует по сравнению с прошлым сезоном
15 мая 2022 21:42
автор: Александр Шульгин

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер считает, что пилот команды Мик Шумахер не показывает должного прогресса в своем втором сезоне в «Формуле-1».

«Я бы не сказал, что Мик сделал большой шаг вперед за эту зиму. Но он это и сам знает. И у него также скоро появится хороший шанс заработать свои первые очки. Он должен сделать это как можно раньше, потому что мы ждем от него этого. Очевидно, что он становится опытнее», - приводит слова специалиста GP Blog.

Напомним, после пяти Гран-при в активе сына легендарного Михаэля Шумахера по-прежнему нет ни одного очка, в то время как у его партнера по команде Кевина Магнуссена уже 15 баллов.

Датчанин заменил в команде россиянина Никиту Мазепина.

источник: GP Blog
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