Леклер показал лучшее время в первой практике Гран-при Испании, Ферстаппен - третье

Пилот «Феррари» показал лучшее время круга в первой практике Гран-при Испании.
Оно составило 1 минуту 19,828 секунды.
Напарник Леклера по команде испанец Карлос Сайнс в итоговом протоколе был вторым (1:19,907). Тройку лучших замкнул нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (1:20,164). Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал шестой результат (1:20,811).
Вторые свободные заезды пройдут также сегодня. Первый пилот выйдет на старт в 18:00 по московскому времени. Главная гонка состоится в воскресенье, 22 мая.
источник: Формула-1