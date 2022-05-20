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Леклер показал лучшее время в первой практике Гран-при Испании, Ферстаппен - третье

Гонщики «Феррари» доминировали в свободных заездах.
20 мая 2022 16:17
автор: Максим Скороходов

Пилот «Феррари» показал лучшее время круга в первой практике Гран-при Испании.

Оно составило 1 минуту 19,828 секунды.

Напарник Леклера по команде испанец Карлос Сайнс в итоговом протоколе был вторым (1:19,907). Тройку лучших замкнул нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (1:20,164). Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал шестой результат (1:20,811).

Вторые свободные заезды пройдут также сегодня. Первый пилот выйдет на старт в 18:00 по московскому времени. Главная гонка состоится в воскресенье, 22 мая.

источник: Формула-1
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