Леклер выиграл все три тренировки Гран-при Испании

Монегасский пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат в третьей свободной практике Гран-при Испании.
Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третий результат у британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон замкнул четверку лучших.
Таким образом, Леклер выиграл каждую из тренировку в Барселоне.
Формула-1.
Гран-при Испании
Третья свободная практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.19,772
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,072
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,148...
Главная гонка состоится в воскресенье, 22 мая.