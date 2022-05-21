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Леклер выиграл все три тренировки Гран-при Испании

Этап проходит на трассе в Барселоне.
21 мая 2022 15:31

Монегасский пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат в третьей свободной практике Гран-при Испании.

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третий результат у британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон замкнул четверку лучших.

Таким образом, Леклер выиграл каждую из тренировку в Барселоне.

Формула-1.

Гран-при Испании

Третья свободная практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.19,772

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,072

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,148...

Главная гонка состоится в воскресенье, 22 мая.

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